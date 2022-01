Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grosses mises au point tombent pour l’avenir d’Erling Haaland !

Publié le 5 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

A l’instar de Kylian Mbappé, l’avenir d’Erling Braut Haaland fait énormément parler. Les rumeurs sont nombreuses concernant le buteur du Borussia Dortmund. D’ailleurs, certaines mises au point ont été faites concernant le Norvégien.

Aujourd’hui, Erling Braut Haaland est donc toujours un joueur du Borussia Dortmund. Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, lors du prochain mercato estival, le Norvégien pourrait faire ses valises, lui qui sera disponible pour 75M€, le montant de sa clause libératoire. Un tel montant pour un joueur de son niveau intéresse forcément du monde. Comme révélé par le10sport.com, le PSG est à l’affût, mais c’est surtout en Espagne que l’avenir d’Erling Braut Haaland pourrait s’écrire. Le Real Madrid rêve d’associer le Norvégien à Kylian Mbappé tandis que le FC Barcelone l’imagine comme la future star de son projet. Joan Laporta s’est d’ailleurs déjà entretenu avec Mino Raiola, l’agent du buteur norvégien, et la confiance règne en Catalogne puisque ces derniers jours, le président du Barça a assuré que tout était possible.

