Mercato - OM : Sampaoli interpelle encore McCourt et Longoria !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h10 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois affiché sa volonté de voir débarquer des nouveaux renforts d'ici la fin du mercato d'hiver.

Ce n'est un secret pour personne, l'OM a besoin de vendre cet hiver afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, Jordan Amavi a quitté le club afin de s'engager avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un départ qui permet à l'OM de réaliser une économie sur sa masse salariale et Jorge Sampaoli espère que cela permettra au club de phocéen de se renforcer d'ici la fin du mercato d'hiver.

«Nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus»