Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 janvier 2022 à 15h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara est toujours très convoité sur le marché et serait notamment dans le viseur de Manchester United.

C'est probablement le dossier le plus chaud du côté de l'OM. En effet, Boubacar Kamara voit son contrat s'achever en juin prochain, et afin d'éviter un départ libre à l'issue de la saison, le club phocéen serait ouvert à un départ cet hiver ce qui permettrait de récupérer une indemnité de transfert. Mais encore faut-il trouver un club capable de financer un transfert dès maintenant pour un joueur qui sera libre dans six mois. Cela ne devrait d'ailleurs pas être l'AS Roma qui ne pourra pas faire mieux que des prêts cet hiver.

Manchester United toujours dans le coup pour Kamara ?