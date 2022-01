Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message clair pour Kamara !

Publié le 6 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet hiver, Eric Di Meco espère que le club phocéen réussira à le conserver.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet hiver afin d'éviter un départ libre à l'issue de la saison. Une situation que Jorge Sampaoli évoquait récemment en conférence de presse : « On connait sa situation. On cherche des alternatives en cas de départ, mais s'il y a départ ça serait très difficile pour nous et le club. Après, on ne peut rien à faire face à cette situation. J'espère qu'on va trouver une solution, la meilleure pour lui et le club. Si jamais il doit partir, on sait qu'on doit trouver une solution pour le remplacer ». Mais pour Eric Di Meco, l'OM doit absolument conserver Boubacar Kamara.

Di Meco veut que l'OM garde Kamara