Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria dans ce dossier à 0€ !

Publié le 5 janvier 2022 à 20h10 par D.M.

En quête d'un milieu de terrain, l'OM aurait coché le nom de Mehmet Can Aydin. Mais le joueur discute depuis plusieurs semaines avec Schalke 04 d'une prolongation de contrat.

Le recrutement d’un milieu de terrain pourrait vite devenir une priorité pour l’OM. En effet, le club marseillais pourrait perdre dans les prochains jours Boubacar Kamara, courtisé par plusieurs équipes de Serie A. Les dirigeant phocéens ont activé de nombreuses pistes pour le remplacer et notamment celle qui mène à Mehmet Can Aydin. Agé de 19 ans, le joueur apparaîtrait aussi dans le viseur du LOSC, d’Anderlecht, de Parme, de Brentford et du Bétis Séville. Mais son club, Schalke 04, n’a pas l’intention de le vendre en 2022.

Schalke 04 veut prolonger le contrat de Mehmet Can Aydin