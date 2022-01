Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria touche enfin au but avec Kamara !

Publié le 4 janvier 2022 à 19h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait partir dès ce mercato hivernal, avec José Mourinho qui aimerait l’accueillir à l’AS Roma.

Il va falloir absolument régler ce dossier avant le 31 janvier prochain. Il ne reste plus que quelques mois de contrat à Boubacar Kamara et à en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, une prolongation à l’Olympique de Marseille serait à exclure. Comme révélé par plusieurs médias, Pablo Longoria travaillerait ainsi sur sa vente, avec le mercato hivernal qui a ouvert ses portes depuis quelques jours. Ça tombe bien, il y a un club qui aimerait recruter Kamara ! La presse italienne explique que José Mourinho serait à la recherche d’un milieu de terrain et c’est bien le joueur de l’OM qui pourrait débarquer à l’AS Roma. Ça tombe bien, les Giallorossi et les Marseillais ont déjà bouclé deux coups récemment, avec Cengiz Ünder et Pau Lopez.

Tout s’accélère avec l’AS Roma

L’idée évoquée récemment par l’Olympique de Marseille et l’AS Roma concernait justement ces deux joueurs. Arrivés en prêt cet été en provenance de la capitale italienne, Cengiz Ünder et Pau Lopez ont des options d’achats automatiques d’une valeur totale de 20,5M€. Une belle somme, sachant que l’OM n’est pas encore assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. La Gazzetta dello Sport explique donc que les Romains auraient proposé à Pablo Longoria de déduire l’éventuel prix de l’opération Kamara des futurs achats de Ünder et de Lopez. Les choses devraient d’ailleurs s’accélérer au cours des prochains jours comme on l’annonce du côté de Il Corriere dello Sport , puisque la Roma serait proche de boucler le départ de Gonzalo Villar vers l’Inter.

Sampaoli a donné son OK pour Kamara, mais...