Mercato - ASSE : Le recrutement de Dupraz à l'ASSE démarre très fort !

Publié le 4 janvier 2022 à 17h30 par T.M.

Ayant récemment annoncé le retour de Bakary Sako pour cette seconde partie de saison, l’ASSE attend encore d’autres renforts pour étoffer l’effectif de Pascal Dupraz. Bonne nouvelle pour les supporters des Verts, deux joueurs sont sur le point de débarquer dans le Forez.

Après la première partie de saison, l’ASSE pointe donc à la dernière place de Ligue 1, avec seulement 12 points au compteur. Mais rien n’est encore perdu pour les Verts et pour se sauver, ils ont d’ailleurs décidé de faire confiance à Pascal Dupraz. Nommé pour 6 mois, l’ancien entraîneur d’Evian TG arrive dans le Forez pour une mission commando qui ne sera pas simple. Durant ce mois de janvier, il faudra notamment faire sans les joueurs partis à la CAN à l’instar de Wahbi Khazri. Un coup dur qui devrait être compensé par l’arrivée de nouveaux joueurs durant ce mercato hivernal. Cela a d’ailleurs déjà commencé avec l’arrivée de Bakary Sako, lui qui connait très bien la maison stéphanoise. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là, d’autres recrues sont attendues à l’ASSE. Alors que les noms de Colin Dagba et Sergio Rico, deux joueurs du PSG, ont circulé dernièrement, ce sont plutôt deux joueurs d’Angers qui devraient venir garnir le groupe de Pascal Dupraz.

Bernardoni et Thioub vont arriver !