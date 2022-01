Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame deux recrues !

Publié le 6 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

Alors que Jordan Amavi a quitté l'OM afin de rejoindre l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Jorge Sampaoli réclame l'arrivée de deux joueurs.

Contraint de vendre cet hiver, l'Olympique de Marseille a cédé Jordan Amavi qui s'est engagé avec l'OGC Nice sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et bien que le natif de Toulon n'entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, le technicien argentin espère voir débarquer des renforts durant le mois de janvier. L'entraîneur de l'OM veut récupérer un défenseur polyvalent ainsi qu'un latéral très offensif.

Pour remplacer Amavi, Sampaoli veut deux joueurs