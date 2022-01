Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de Benedetto déjà réglée ? La réponse !

Publié le 6 janvier 2022 à 17h10 par G.d.S.S.

Alors que le retour de Dario Benedetto à Boca Juniors est annoncé comme imminent, le buteur argentin attendrait que l’OM règle sa situation pour boucler son départ.

Dario Benedetto et l’OM, c’est bientôt la fin ? Le buteur argentin de 31 ans, qui avait été recruté à l’été 2019 en provenance de Boca Juniors pour 14M€, a finalement été mis de côté par Jorge Sampaoli qui lui a préféré Arkadiusz Milik depuis un an au Vélodrome. Benedetto a d’ailleurs été contraint de s’exiler en prêt l’été dernier en Espagne, du côté, d’Elche, et Foot Mercato a annoncé lundi qu’il était finalement sur le point de boucler son retour à Boca Juniors cet hiver. Mais l’OM n’a pas encore finalisé ce dossier…

Benedetto en salle d’attente…