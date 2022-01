Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : José Mourinho douche les espoirs de Pablo Longoria !

Publié le 6 janvier 2022 à 16h15 par A.M.

Invité à commenter les ambitions de l'AS Roma sur le marché des transferts, José Mourinho assure que le club de la capitale italienne ne pourra pas boucler de transfert sec, ce qui compromet sérieusement l'opération

Alors que le contrat de Boubacar Kamara s'achève en juin prochain, l'OM aimerait vendre son joueur cet hiver afin d'éviter un départ libre et ainsi récupérer une indemnité de transfert. Dans cette optique, l'AS Roma semblait être la piste la plus chaude ces derniers jours. La Louve aurait aimé boucler le transfert de Boubacar Kamara cet hiver en échange d'une baisse des options d'achat de Cengiz Ünder et Pau Lopez. Mais José Mourinho vient jeter un froid dans ce dossier.

L'AS Roma ne peut faire que des prêts cet hiver