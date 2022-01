Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha n’a pas dit son dernier mot pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé a donné sa parole au Real Madrid, le PSG conserve un espoir de lui faire prolonger son contrat.

« On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois » . Voici le témoignage que Leonardo confiait à l’occasion d’un entretien accordé à JDD courant décembre. Le directeur sportif du PSG a visiblement pour but de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui arrivera à expiration en juin prochain. Le Real Madrid semble être le club le plus apte à s’attacher ses services. D’ailleurs, le10sport.com vous a confié jeudi que bien qu’il n’y ait aucun accord concret sur les bases d’un contrat, Kylian Mbappé a donné sa parole au Real Madrid. De quoi pousser le PSG à lâcher l’affaire ? Pas vraiment.

Le PSG ne jette pas l’éponge pour Mbappé