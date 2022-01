Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauro Icardi, le message est passé !

Publié le 7 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il ne figure plus parmi les incontournables de l’effectif du PSG, Mauro Icardi ne se serait pas montré contre le fait de quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver selon la presse transalpine.

Depuis quelque temps, Mauro Icardi fait plus parler de lui pour ses frasques en dehors du terrain, que ce soit son état physique ou sa situation amoureuse avec sa conjointe et représentante Wanda Nara que pour ses prouesses sous le maillot du PSG. De quoi pousser Leonardo et la direction sportive du PSG à se pencher sur l’option d’un départ à l’occasion du mercato hivernal. Pour ce faire, un prêt à la Juventus serait souhaité par le club bianconeri lorsque les dirigeants du PSG voudraient renflouer ses caisses par le biais d’un transfert sec. Et au cours d’une réunion, les deux parties seraient parvenues à être sur la même longueur d’onde.

Un départ validé par le PSG et Icardi ?

D’après les informations de Luca Momblano, les dirigeants du PSG se seraient entretenus avec le clan Mauro Icardi et donc sa représentante Wanda Nara. Et que ce soit au niveau de la direction du Paris Saint-Germain ou l’entourage du joueur, on serait tous prêts à tourner la page et préparé à ce que Icardi plie bagage cet hiver par le biais d’un transfert sec. Reste à savoir si tout se mettra en place comme le PSG le souhaite alors qu’en parallèle Tuttosport a annoncé ces dernières heures que Mauro Icardi ne serait seulement prêt à rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt.