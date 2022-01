Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les recrues de Dupraz annoncent déjà la couleur !

Publié le 7 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que l'ASSE a obtenu les prêts de Sada Thioub et Paul Bernardoni pour six mois, les deux joueurs prêtés par Angers sont déjà très motivés.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a obtenu les prêts de Sada Thioub et Paul Bernardoni qui débarquent tous les deux en provenance d'Angers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le deux néo-stéphanois sont très motivés. « Je suis très heureux de rejoindre l'AS Saint-Étienne. J'ai hâte de débuter sur les terrains très bientôt et d'aider l'ASSE à obtenir son maintien. C'est mon objectif et pour l'atteindre, il faudra que je montre mes qualités après une période particulière sur le plan personnel », a ainsi confié Sada Thioub sur le site officiel de l'ASSE.

Bernardoni et Thioub s'enflamment pour leur arrivée