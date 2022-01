Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid... L'Espagne craint un coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 7 janvier 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG semble se confirmer à en croire les informations de Daniel Riolo, du côté de l'Espagne, on craint que le technicien français arrive à convaincre Kylian Mbappé de prolonger et l'écart donc du Real Madrid.

La situation de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble de plus en plus compliquée et son avenir à moyen terme ne passe plus par le club de la capitale. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane prend forme. Longtemps réticent à l'idée de rejoindre la capitale, l'ancien entraîneur du Real Madrid commence à sérieusement changer d'avis notamment sous l'influence de son conseiller historique Alain Migliaccio. Une tendance confirmée par Daniel Riolo qui assurait en décembre que « Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. J'ai annoncé l'arrivée de Messi début décembre l'année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement. » Jeudi soir, le journaliste de RMC Sport en a d'ailleurs rajouté une couche au micro de l' After Foot assurant que Zinedine Zidane serait le futur entraîneur du PSG « au plus tard en juin prochain . » Mais surtout, Daniel Riolo ajoute également qu'il n'exclut pas que le technicien français « dirige Kylian Mbappé au PSG. » Une information qui n'a pas manqué de faire parler en Espagne.

Zidane peut tout changer pour Mbappé