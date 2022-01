Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zinedine Zidane arrive à Paris !

Publié le 7 janvier 2022 à 8h15 par A.M.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino au PSG reste incertaine, Daniel Riolo assure que Zinedine Zidane sera son successeur, au plus tard en juin prochain.

Il y a un peu plus d'un an, Daniel Riolo annonçait que Lionel Messi signerait au PSG. Une information difficile à croire, mais qu'il s'est finalement confirmée. Par conséquent, lorsque le journaliste de RMC Sport dévoile une nouvelle information importante, il est écouté sérieusement. Cela tombe bien puisqu'en fin d'année dernière, Daniel Riolo annonçait l'arrivée de Zinedine Zidane. « Clairement Pochettino a lâché l’affaire et les joueurs aussi… Enfin ça n’a ni queue ni tête ! Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. J'ai annoncé l'arrivée de Messi début décembre l'année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement », assurait-il.

Pour Riolo, Zidane sera la prochain entraîneur du PSG