Mercato - PSG : La presse italienne relance un dossier à 80M€ de Leonardo !

Publié le 7 janvier 2022 à 7h45 par D.M.

La presse italienne n'exclut pas une offensive du PSG pour Sergej Milinkovic-Savic. Manchester United serait aussi sur les traces du milieu de terrain.

Le dossier Milinkovic-Savic est ouvert depuis plusieurs mois au PSG. Le 10 Sport.com avait déjà annoncé en exclusivité durant l’été 2020 que le milieu de terrain serbe était la grande priorité de Leonardo pour renforcer l’entrejeu. Ces dernières semaines, de nouvelles rumeurs étaient apparues et faisaient encore état d’un intérêt du PSG. Ce jeudi, Milikovic-Savic s’est prononcé sur son avenir. « J'entends parler du mercato depuis longtemps, mais je me contente de lire les nouvelles sans y accorder beaucoup d'importance. Quand il y avait vraiment quelque chose de concret, la Lazio ne m'a pas laissé partir et je suis resté. Nous avons ouvert un nouveau cycle en prolongeant mon contrat. Maintenant, il me reste deux ans, voyons ce qui se passe » a confié le joueur dans des propos accordés au média serbe MozzartSport.

Le PSG prêt à revenir à la charge pour Milinkovic-Savic ?