Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino vend la mèche pour Zidane !

Publié le 8 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, son successeur devrait se nommer Zinedine Zidane. La piste menant au Français ne cesse de prendre de l’ampleur dans le clan Pochettino, on ne dément d’ailleurs pas.

Depuis l’été dernier, les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Mauricio Pochettino. Si l’Argentin est finalement toujours sur le banc du PSG, cela ne devrait pas durer. En coulisses, la question de sa succession revient souvent et comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance pour l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Actuellement libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait donc prochainement reprendre du service et ces dernières heures, pour RMC , Daniel Riolo a confirmé cette tendance, affirmant que Zidane sera le futur entraîneur du PSG, au plus tard en juin prochain.

Zidane va venir au PSG !