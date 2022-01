Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse menace identifiée à l'étranger pour cette pépite de Pochettino ?

Publié le 7 janvier 2022 à 23h45 par La rédaction

Alors que son contrat expire à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi susciterait un fort intérêt de la Bundesliga.

Le PSG regorge de nombreux jeunes talents issus de son centre de formation au sein de son effectif, notamment avec Ismaël Gharbi. Âgé de 17 ans, le milieu de terrain a été appelé à trois reprises par Mauricio Pochettino depuis le début de la saison. Le jeune crack est ainsi entré en jeu lors du Trophée des champions perdu contre le LOSC an août dernier (1-0) et lors de deux matchs de Coupe de France. Et le PSG devra se méfier dans la future gestion d'Ismaël Gharbi, puisque ce dernier aurait la cote en Allemagne.

La Bundesliga surveille Gharbi