Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, 50M€... Zidane fait paniquer le Real Madrid !

Publié le 7 janvier 2022 à 10h45 par A.M.

Alors que l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG semble prendre forme, le Real Madrid serait très inquiet de la capacité du technicien français à convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Jeudi soir au micro de l' After Foot , Daniel Riolo a lâché une bombe assurant que Zinedine Zidane serait le futur entraîneur du PSG « au plus tard en juin prochain ». Le journaliste de RMC Sport ajoute qu'il n'exclut pas que le technicien français « dirige Kylian Mbappé au PSG ». Autrement dit, Zinedine Zidane pourrait convaincre le Champion du monde 2018 de prolonger son bail à Paris. Une information qui n'est évidemment pas passée inaperçue en Espagne où la crainte de voir Kylian Mbappé étendre son contrat au PSG grandit.

«Le scénario a changé et tout peut arriver»