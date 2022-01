Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien un gros coup avec Ousmane Dembélé !

Publié le 6 janvier 2022 à 21h45 par T.M.

Plus proche de quitter le FC Barcelone que de prolonger avec le club catalan, Ousmane Dembélé pourrait notamment avoir la possibilité de rejoindre le PSG pour son avenir.

Le cas Ousmane Dembélé fait énormément parler au FC Barcelone. En fin de contrat, le Français discute depuis plusieurs mois maintenant avec la direction blaugrana. Aux yeux de Joan Laporta et de Xavi, la prolongation de Dembélé est d’ailleurs une priorité. Problème, ça bloque dans les négociations à cause des énormes demandes financières de l’ancien joueur de Dortmund. Par conséquent, l’idée de le voir partir prochainement prend de plus en plus de l’ampleur. Et son avenir pourrait notamment s’écrire du côté du PSG.

Un retour en France pour Dembélé ?