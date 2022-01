Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à prendre une décision radicale pour Dembélé ?

Publié le 6 janvier 2022 à 18h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone envisage de ne plus faire jouer Ousmane Dembélé cette saison ou même de rompre son contrat s'il refuse de prolonger son bail dans les prochaines semaines.

« Nous discutons avec les agents de Dembélé depuis cinq mois. Il (Ousmane Dembélé) connaît la position du club, ce que nous voulons, c'est qu'il reste, c'est pourquoi il a une offre de prolongation depuis longtemps. Il a une offre et ce ne sera pas plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club. » Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany avait fait un long point sur le dossier Ousmane Dembélé lors de la présentation de Ferran Torres. Et ces dernières heures, la situation n’a pas évolué. Selon Marca , l’international français continue de faire la sourde oreille et de ne pas répondre à l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Une situation, qui n’a pas échappé au PSG, attentif à la situation de Dembélé.

Le Barça envisagerait de rompre le contrat de Dembélé