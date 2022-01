Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a identifié le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 6 janvier 2022 à 9h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus incertain, le PSG aurait fait d'Ousmane Dembélé sa grande priorité pour remplacer le crack de Bondy.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, l'été dernier l'international français avait déjà réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid qui avait transmis plusieurs offres allant de 160 à 200M€, mais le PSG a tout repoussé. Mais désormais, Kylian Mbappé est libre de discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager à la fin de la saison. Par conséquent, le club parisien cherche un successeur à son numéro 7.

Ousmane Dembélé la priorité du PSG ?