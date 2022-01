Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Steven Gerrard sort du silence pour Philippe Coutinho !

Publié le 6 janvier 2022 à 16h00 par A.M.

Alors que le nom de Philippe Coutinho circule avec insistance du côté d'Aston Villa, Steven Gerrard ne tarit pas d'éloges pour le joueur du FC Barcelone qu'il avait côtoyé à Liverpool.

Cet hiver, le FC Barcelone cherchera à vendre afin de renflouer ses caisses et surtout alléger sa masse salariale. Dans cette optique, Philippe Coutinho, qui possède le plus gros salaire du club, est clairement poussé au départ d'autant plus qu'il n'entre pas totalement dans les plans de Xavi. Le Brésilien est essentiellement suivi en Premier League et ces dernières heures, la piste menant à Aston Villa semblait la plus chaude. Il faut dire que Steven Gerrard, arrivé sur le banc des Villans en cours de saison, connaît bien Philippe Coutinho pour avoir évolué à ses côtés à Liverpool. Et l'ancienne légende des Reds a d'ailleurs évoqué ce dossier.

«J'apprécie qu'il soit lié à Aston Villa»