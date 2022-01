Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'ASSE face à un gros obstacle pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 8 janvier 2022 à 9h10 par A.M.

En quête d'un renfort en défense centrale, l'ASSE s'intéresserait notamment à Alvaro Gonzalez. Mais le salaire du joueur de l'OM risque de représenter un salaire insurmontable.

Déjà très actif cet hiver, les Verts ont déjà bouclé l'arrivée de trois renforts à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. L'arrivée des deux Angevins sous la forme d'un prêt était d'ailleurs révélée en exclusivité par le10sport.com. Mais Pascal Dupraz attend encore des renforts cet hiver à commencer par l'arrivée d'un défenseur central d'expérience. Dans cette optique, au micro de France Bleu , l'entraîneur de l'ASSE ouvrait la porte à Alvaro Gonzalez : « C'est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l'OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l'accueille ! »

L'ASSE ne peut pas assumer le salaire d'Alvaro