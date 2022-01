Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'improbable punchline de Pascal Dupraz sur sa dernière recrue !

Publié le 8 janvier 2022 à 0h30 par P.L.

Cet hiver, l'ASSE s'est attachée les services de Sada Thioub. Cependant, la condition physique de l'ailier de 26 ans ne serait pas encore optimale. Pascal Dupraz n'a donc pas manqué de lui envoyer un message clair au moment de sa présentation.

Avant que le mercato hivernal n’ouvre ses portes, Pascal Dupraz annonçait une forte envie de recruter afin de pouvoir jouer convenablement le maintien lors de la deuxième partie de saison. Et il a vraisemblablement été écouté par les dirigeants de l’ASSE. Depuis le début du mois de janvier, le club stéphanois a enregistré les arrivées de Bakary Sako, de Joris Gnagnon ainsi que de celles de Paul Bernardoni et de Sada Thioub comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Ces deux derniers ont d’ailleurs été présentés à la presse ce vendredi. Et Pascal Dupraz n’a pas manqué d’envoyer un message clair à l’ailier droit sénégalais concernant sa condition physique.

« Je le dis devant tout le monde, il va doubler les séances. On va rattraper le temps perdu »