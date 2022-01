Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Patrick Vieira jette un froid pour la prochaine recrue de Dupraz !

Publié le 7 janvier 2022 à 13h10 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Jean-Philippe Mateta, Patrick Vieira assure qu'il compte toujours sur l'attaquant prêté par Mayence qui est annoncé dans le viseur de l'ASSE.

Déjà très actifs sur le marché des transferts avec l'arrivée de Bakary Sako, Joris Gnagnon, Paul Bernardoni et Sada Thioub, les Verts n'en ont pas terminé avec leur recrutement puisque Pascal Dupraz attend un attaquant supplémentaire qui pourrait être Jean-Philippe Mateta. « On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'ASSE. Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. Il est encore inopportun de dire qu'il viendra nous rejoindre », confiait l'entraîneur de l'ASSE au micro de France Bleu Saint-Etienne .

Vieira n'est pas au courant pour Mateta