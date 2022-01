Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz fait une annonce pour l'arrivée de Mateta !

Publié le 7 janvier 2022 à 11h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'ASSE s'active pour boucler l'arrivée de Jean-Philippe Mateta. Un dossier évoqué par Pascal Dupraz.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE a bien obtenu les prêts de Paul Bernardoni et de Sada Thioub qui débarquent en provenance d'Angers. Malgré tout, Pascal Dupraz attend encore trois renforts, à savoir un latéral droit, un défenseur central de haut niveau ainsi qu'un attaquant. Selon nos informations, pour le poste d'avant-centre, la piste menant à Jean-Philippe Mateta est très avancée puisque l'ancien attaquant de l'OL devrait débarquer ce week-end après avoir disputé un dernier match avec Crystal Palace, en Cup contre Milwall.

«Nous l'avons souvent au téléphone»