Mercato - Barcelone : Umtiti, Dembélé... Le Barça lâche un énorme coup de gueule !

Publié le 7 janvier 2022 à 19h30 par B.C.

Alors que la presse catalane a récemment dévoilé les salaires de certains joueurs de Xavi, dans une période où le FC Barcelone cherche à dégraisser sa masse salariale, le club a tenu à remettre les choses au clair, démentant fermement les sommes annoncées.

Depuis son retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta se démène pour régler les problèmes financiers du club culé, ayant notamment causé le départ libre de Lionel Messi l’été dernier. Cet hiver, plusieurs joueurs sont ainsi poussés vers la sortie afin d’alléger une masse salariale pleine à craquer, conséquences des émoluments colossaux de certains joueurs de Xavi comme l’a affirmé Esport3 . Selon la chaîne catalane, Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba - les trois capitaines du FC Barcelone - sont en tête du classement des joueurs les mieux payés par le club culé, avec des salaires respectifs estimés à 28, 23 et 20M€ bruts par saison. Gerard Piqué avait accepté de revoir son salaire à la baisse durant la crise afin de permettre l’enregistrement des nouvelles recrues l’été dernier mais aurait retrouvé son dû sous la forme d’une prime de fidélité. Samuel Umtiti dispose également d'une rémunération brute estimée à 20M€, suivi de près par Philippe Coutinho, touchant jusqu’à maintenant 16M€, de quoi justifier son prêt à Aston Villa officialisé ce vendredi par les deux clubs. Marc-André ter Stegen (14M€), Ousmane Dembélé (12M€) et Sergi Roberto (12M€) complètent ce classement dévoilé par Esport3 . Des montants colossaux démentis ce vendredi soir par le FC Barcelone.

« Les montants mentionnés dans l'information sont erronés »