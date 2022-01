Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Xavi sur le cas Ousmane Dembélé !

Publié le 7 janvier 2022 à 16h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison et dans le collimateur de plusieurs cadors européens, à commencer par le PSG, Ousmane Dembélé a reçu un message fort de la part de Xavi, désireux de conserver son joueur.

Malgré de longues négociations entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, les deux parties sont encore très loin d’un accord pour une prolongation, la faute aux exigences financières du joueur. Le temps presse pour Joan Laporta, alors que le bail de l’international français prendra fin à l’issue de la saison, permettant au principal intéressé d’entamer les discussions avec le club de son choix. Une situation qui n’a pas échappé au PSG et à d’autres cadors européens, désireux d’attirer Ousmane Dembélé l’été prochain. En attendant d’y voir plus clair pour son avenir, l’attaquant s’est montré décisif ce mercredi en contribuant à la victoire de son club face à Linares (2-1) en Coupe du Roi, de quoi satisfaire Xavi.

« Quoi qu'il arrive avec son avenir, il continuera à être un joueur important pour nous »