Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La révélation de Bernardoni sur son arrivée !

Publié le 7 janvier 2022 à 15h10 par La rédaction

Nouveau gardien de but de l'ASSE, Paul Bernardoni a révélé qu'il n'avait pas hésité une seule seconde lorsque l'opportunité de rejoindre le club du Forez s'est présentée.

Compte tenu de la blessure d'Etienne Green ainsi que du manque d'expérience au poste de gardien de but, Pascal Dupraz a réclamé l'arrivée d'un nouveau portier. Après avoir sondé le PSG pour Sergio Rico, l'ASSE a finalement obtenu le prêt de Paul Bernardoni, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. L'ancien Bordelais débarque avec de grandes ambitions et reconnaît qu'il n'a pas hésité lorsque Pascal Dupraz et Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, l'ont contacté..

«Dès que j’ai eu le coach et Loïc au téléphone je n’ai pas hésité»