Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer fait une annonce pour la suite du mercato !

Publié le 7 janvier 2022 à 10h30 par A.M.

Bien que l'ASSE ait déjà été très active depuis l'ouverture du mercato, Roland Romeyer espère voir arriver encore deux recrues, mais concède qu'il faudra également vendre.

Comme attendu, l'ASSE est très active en ce début de mercato. Il faut dire que le club du Forez avait un besoin vital de se renforcer afin de se battre pour son maintien, mais également pour compenser les départs à la CAN. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés par Angers. Deux arrivées qui font suite à celle de Bakary Sako, tandis que Joris Gnagnon devrait également s'engager libre. Mais d'autres renforts sont attendus.

«La direction souhaite en prendre au moins deux autres»