Mercato - PSG : Le Qatar peut craindre un autre départ à 0€ en plus de Mbappé !

Publié le 7 janvier 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons semble se rapprocher d’un départ libre du club de la capitale en fin de saison au même titre que Kylian Mbappé, à moins que sa direction ne lui offre de solides garanties sur son temps de jeu à l’avenir…

Kylian Mbappé n’est pas le seul élément du PSG à menacer sa direction d’un départ libre à l’issue de la saison ! En effet, en plus de l’attaquant français qui est déjà promis à un départ vers le Real Madrid comme le10sport.com vous l’a confirmé jeudi, Xavi Simons (18 ans) arrivera lui aussi au terme de son contrat en juin prochain et semble très loin de la prolongation avec le PSG. Le jeune milieu de terrain néerlandais, représenté par le célèbre Mino Raiola, ne compte que deux apparitions en Coupe de France cette saison en équipe première, et son avenir est loin d’être fixé…

Xavi Simons réclame des garanties, sinon il partira

Comme l’a annoncé L’Equipe dans ses colonnes du jour, le PSG revient sans cesse à la charge depuis plusieurs mois en proposant des offres de prolongation de contrat à Xavi Simons, mais le jeune milieu de terrain passé par le FC Barcelone refuse pour l’instant ces propositions. Il aurait posé des conditions très claires en exigeant des garanties au PSG : soit il obtient l’assurance d’un départ en prêt dans l’élite afin d’aller chercher rapidement du temps de jeu ou d’une intégration rapide en équipe première, soit il quittera gratuitement le Parc des Princes à l’issue de la saison. Le PSG peut donc craindre le pire quant à l’évolution de cet épineux dossier, et pourtant en apparence, le club soigne sa communication sur la gestion des jeunes comme Xavi Simons.

Pochettino veut « impliquer » les jeunes