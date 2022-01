Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions sont fixées pour l’avenir de Xavi Simons !

Publié le 7 janvier 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Xavi Simons attend toujours de solides garanties pour envisager de prolonger dans la capitale. Dans le cas contraire, le jeune milieu de terrain partira gratuitement…

Lundi dernier, lors du déplacement du PSG en Coupe de France à Vannes (4-0), Xavi Simons (18 ans) était de nouveau titularisé par Mauricio Pochettino qui affichait un discours fort à son sujet après la rencontre au micro de France 3 : « Je pense qu’on a une incroyable académie. C’est important qu’ils puissent se retrouver sur le terrain avec l’équipe première et qu’ils puissent participer à cette aventure (…) On va essayer de croire en eux, et de les impliquer au maximum », lâchait l’entraîneur du PSG. Il faut dire qu’il y a urgence autour du cas Xavi Simons, qui arrive en fin de contrat dans la capitale et semble encore loin d’une prolongation…

Xavi Simons réclame des garanties pour prolonger