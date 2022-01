Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta doit-il être la priorité de Leonardo au milieu ?

Publié le 7 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Connaissant très bien Lucas Paqueta, Leonardo aimerait faire venir le joueur de l’OL au PSG. Le directeur sportif parisien doit-il pour autant en faire sa priorité ?

Du côté du PSG, on prépare déjà le prochain mercato estival. Et l’un des grands chantiers se situe notamment au milieu de terrain où Leonardo aimerait amener du sang neuf à l’effectif de Mauricio Pochettino. Ainsi, plusieurs noms ont déjà été associés au PSG, à l’instar de Paul Pogba (Manchester United), Franck Kessié (Milan AC) ou encore Marcelo Brozovic (Inter Milan), qui arrivent tous au terme de leur contrat avec leur club respectif. Mais voilà qu’il faudrait rajouter un nom : Lucas Paqueta (OL).

La solution Paqueta pour le PSG ?