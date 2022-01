Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà réglé deux cas sensibles !

Publié le 5 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Très agacés par leur statut d’éternels espoirs ces derniers mois au PSG, Xavi Simons et Edouard Michut ont enfin eu leur chance en équipe première. Et Mauricio Pochettino leur ouvre même la porte pour l’avenir…

Depuis de nombreuses semaines, les cas Xavi Simons (18 ans) et Edouard Michut (18 ans) font couler beaucoup d’encre au PSG. Les deux milieux de terrain, qui figurent parmi les éléments les plus prometteurs des titis actuels du club de la capitale, se plaignaient de leur absence en équipe première et sont mêmes annoncés sur le départ. Mais alors qu’ils ont été titularisés lundi soir à Vannes avec le PSG, Michut et Simons vont peut-être revoir leur position.

« On va essayer de les impliquer au maximum »