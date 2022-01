Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour les jeunes pépites du projet QSI !

Publié le 4 janvier 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Très peu utilisés par le PSG ces derniers mois alors qu’ils sont pourtant annoncés comme des espoirs très prometteurs, Edouard Michut et Xavi Simons ont enfin eu leur chance en équipe première. Et il semblerait même que leur statut puisse rapidement évoluer à l’aube de cette année 2022…

C’est un fait, depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, la direction du club de la capitale doit faire face à un problème récurrent : l’exode des jeunes talents issus du centre de formation qui, frustrés par leurs perspectives d’évolution limitées avec la présence de stars en équipe première, décident de changer d’air. Ce fut notamment le cas par le passé de Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Dembélé (OL), Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) ou encore Tanguy Kouassi (Bayern Munich), mais ce sujet est toujours d’actualité au PSG, et Xavi Simons ainsi qu’Edouard Michut en sont le symbole. Le premier, sous contrat jusqu’en juin prochain, aurait menacé de partir libre alors qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de Mauricio Pochettino en équipe première, tandis que le second estime que les promesses formulées à sa prolongation de contrat (jusqu’en juin 2025) n’ont pas été tenues par le PSG. Mais leur situation pourrait finalement évoluer…

Simons et Michut enfin lancés dans le grand bain

En effet, Pochettino avait décidé de titulariser Edouard Michut et Xavi Simons lundi soir en Coupe de France, sur la pelouse de Vannes (4-0), et l’entraîneur argentin du PSG a même laissé entendre ensuite sur France 3 qu’il était disposé à leur offrir un temps de jeu plus régulier en équipe première : « Je pense qu’on a une incroyable académie. C’est important qu’ils puissent se retrouver sur le terrain avec l’équipe première et qu’ils puissent participer à cette aventure. Il y a vraiment de très bons joueurs. L’académie travaille très bien. C’est important pour le club d’avoir ces talents là à disposition. On va essayer de croire en eux, et de les impliquer au maximum », a confié Mauricio Pochettino au sujet de Michut et Simons.

« Il faut que ça arrive à nouveau »