Mercato - PSG : Ce discours rassurant sur la fin de contrat de Kylian Mbappé…

Publié le 5 janvier 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré le terme de son contrat qui arrivera en juin prochain et son départ qui semble déjà acté pour le Real Madrid, Kylian Mbappé restera professionnel jusqu’au bout comme l’a indiqué Mauricio Pochettino.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG devrait toucher à sa fin à l’issue de la saison puisque l’attaquant français de 23 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Déjà promis à une arrivée libre au Real Madrid, Mbappé a néanmoins prouvé lundi soir en Coupe de France à Vannes (4-0) avec son triplé qu’il était encore pleinement focalisé sur les échéances à venir avec le PSG, et Mauricio Pochettino l’a ensuite confirmé en conférence de presse.

« Ce n’est pas un problème »