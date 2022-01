Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé est encore relancé !

Publié le 4 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de susciter l'attention concernant son avenir. Et alors que tout laisse à croire qu'il partira libre l'été prochain, le Real Madrid aurait dégainé une offre de 50M€ pour l'arracher au PSG cet hiver. Une information qui a fait l'effet d'une bombe.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à négocier avec le club de son choix afin de s'y engager libre à l'issue de la saison. Le PSG espère encore parvenir à la prolonger, mais la probabilité la plus importante est que l'attaquant français rejoigne le Real Madrid dès la fin de son contrat avec le club parisien. Il faut dire qu'il avait déjà réclamé son départ du PSG pour rejoindre le club madrilène l'été dernier, mais le Qatar s'était fermement opposé à son départ. Le prochains mois s'annoncent donc cruciaux, mais une chose est sûre, Kylian Mbappé sera un joueur du PSG jusqu'à la fin de la saison comme il assurait au micro de CNN : « Je suis au PSG, je suis heureux, je vais finir la saison à 100%. Je vais donner tout ce que j'ai pour remporter la Ligue des champions, le championnat et la coupe de France. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG . »

L'offre de 50M€ du Real Madrid fait parler