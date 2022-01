Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti fait une énorme annonce pour cet hiver !

Publié le 4 janvier 2022 à 15h00 par A.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti assure qu'il ne compte pas laisser filer de joueurs durant le mercato d'hiver.

L'hiver s'annonce assez calme du côté du Real Madrid. Fort d'une première partie de saison aboutie, le club merengue se prépare essentiellement à frapper fort l'été prochain avec les possibles arrivées de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Ainsi, il y a peu de chances que le Real Madrid enregistre des renforts durant le mois de janvier, mais plusieurs joueurs sont annoncés partants afin d'alléger la masse salariale pour accueillir les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund l'été prochain. Eden Hazard, Isco, Alvaro Odriozola voire Gareth Bale et Luka Jovic, tous utilisés avec parcimonie par Carlo Ancelotti, pourraient donc être concernés par un départ.

«Je ne pense pas qu'il y aura des départs»