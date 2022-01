Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, Lomakin... Cette annonce surréaliste sur la vente du club !

Publié le 4 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Alors que le processus de vente de l'ASSE semble au point mort, Bernard Lions dresse un constat inquiétant concernant le projet russe porté par Total Sports Investment et Sergeï Lomakin.

L'année 2021 se sera donc terminée sans que l'ASSE ne soit vendue. En effet, malgré les annonces de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer qui souhaitaient céder leur part avant le 31 décembre dernier, les deux actionnaires sont toujours propriétaires du club du Forez. Malgré tout, plusieurs projets seraient encore en cours pour racheter l'ASSE à l'image de celui porté par Total Sport Investment, fonds d'investissement russe dirigé par Roman Dubov, qui s'appuie sur la puissance financière du milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale selon le classement du magazine Forbes. Et pourtant, ce projet est loin d'être aussi solide qu'il le prétend comme l'explique Bernard Lions, invité de l'émission Sainté Night Club sur Twitch.

«Je ne suis pas sur qu'il aient énormément de compétence»