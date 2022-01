Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé annonce la couleur pour son année 2022 !

Publié le 4 janvier 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à vivre une année 2022 relativement mouvementée avec son départ annoncé pour le Real Madrid. Mais en attendant, l’attaquant français reste pleinement focalisé sur ses échéances avec le club de la capitale…

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein en coulisses ! L’attaquant français de 23 ans, qui arrive en fin de contrat avec le PSG, est déjà promis à un départ libre pour le Real Madrid l’été prochain, et l’issue de ce feuilleton ne semble déjà plus faire l’ombre d’un doute malgré le forcing de Leonardo et du Qatar ces derniers mois pour tenter de prolonger Mbappé. Cette année 2022 qui vient de démarrer s’annonce donc décisive à plus d’un titre pour l’ancien Monégasque, avec la Coupe du Monde en horizon avec l’équipe de France l’hiver prochain. Mais pour le moment, Kylian Mbappé entend bien finir son expérience avec le PSG en beauté.

« Plein de titres pour 2022, avec le PSG et l’équipe de France »

Lundi soir, il a brillé pour sa première de l’année 2022 avec le PSG en Coupe de France à Vannes (4-0) avec un triplé retentissant. Et au micro de France 3 après la rencontre, Kylian Mbappé a affiché plusieurs souhaits forts pour cette année : « Je suis content ! Je suis heureux de redémarrer. On a été sérieux. Ce n’était pas un match facile à jouer pour nous, mais on a été là. On a joué, on a fait ce qu’il fallait et on est contents de repartir avec la qualification. Ce qu’on peut me souhaiter pour 2022 ? Bonne année à tout le monde. Je veux avant tout la santé ! Mais aussi du bonheur, d’être avec ma famille. Et plein de titres, avec le PSG et l’équipe nationale », a indiqué l’attaquant tricolore. Mbappé n’a donc pas évoqué son avenir et un probable départ vers le Real Madrid l’été prochain, mais il ne manque pas d’afficher ses ambitions XXL.

