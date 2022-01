Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 20M€ relancée... grâce au LOSC !

Publié le 8 janvier 2022 à 12h15 par A.M.

Bien que la piste menant à l'AC Milan semblait au point mort pour Abdou Diallo, les Rossoneri pourraient prochainement revenir à la charge pour le joueur du PSG.

Cet hiver, le PSG s'est lancé dans une importante opération dégraissage. Celle-ci a débuté par le départ de Rafinha qui a rejoint la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Toutefois, d'autres joueurs sont invités à quitter le club à l'image de Colin Dagba, qui a refusé l'ASSE comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Sergio Rico, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou encore Abdou Diallo. Ce dernier serait d'ailleurs toujours dans le viseur de l'AC Milan.

Botman trop cher, l'AC Milan de retour pour Diallo ?