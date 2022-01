Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wanda Nara fait capoter le départ d’Icardi !

Publié le 8 janvier 2022 à 13h10 par A.C.

L’entourage de Mauro Icardi ne semble pas vraiment faciliter son départ du Paris Saint-Germain, alors que la Juventus a semblé s’intéresser à lui cet hiver.

Depuis son arrivée en 2019, Mauro Icardi est régulièrement annoncé proche d’un retour en Serie A. L’ancien de l’Inter plairait en effet à Massimiliano Allegri, qui aimerait l’avoir sous ses ordres à la Juventus. Un départ ne semble pas déplaire au Paris Saint-Germain, où Leonardo serait déterminé à opérer un gros dégraissage de l’effectif à disposition de Mauricio Pochettino. Toutefois, la presse italienne annonce depuis quelques jours que les choses se seraient grandement refroidies, puisqu’Icardi s’éloignerait de la Juve, qui resterait campée sur un prêt sec de six mois sans option d’achat.

Wanda Nara ne convainc pas la Juventus