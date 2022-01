Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe pour Mauro Icardi !

Publié le 8 janvier 2022 à 10h15 par A.C.

Pas en réussite au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi est annoncé proche d’un possible départ, avec Massimiliano Allegri qui aimerait l’attirer à la Juventus.

Barré par l’énorme concurrence en attaque et pas vraiment décisif en cette première partie de saison, Mauro Icardi ne semble pas avoir sa place au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, Leonardo doit récupérer près de 100M€ cet hiver et une vente de l’Argentin pourrait grandement l’aider. Mais quel club pourrait l’acheter en ce mois de janvier ? Comme cet été, la Juventus s’intéresserait à lui, avec Massimiliano Allegri qui voudrait absolument voir un buteur débarquer à Turin. Les Bianconeri ne souhaiteraient toutefois qu’un prêt sec de six mois, ce qui semble actuellement impossible pour le PSG.

Définitivement terminé entre Icardi et la Juventus ?