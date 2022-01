Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tout prévu pour Zinedine Zidane !

Publié le 8 janvier 2022 à 8h45 par A.C.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est un profil qui fait saliver les dirigeants et propriétaires du Paris Saint-Germain.

Un an seulement après son arrivée en lieu et place de Thomas Tuchel sur le banc, Mauricio Pochettino semble déjà fragilisé. Le coach du Paris Saint-Germain avait déjà été annoncé sur le départ cet été, mais sa prolongation jusqu’en 2023 semblait avoir calmé les choses. Le 9 novembre dernier, nous vous annoncions pourtant sur le10sport.com que le PSG a déjà commencé à planifier l’avenir sans le technicien argentin et un objectif clair s’est rapidement confirmé, avec Zinedine Zidane. Il faut dire que l’homme aux trois Ligues des Champions avec le Real Madrid ferait saliver n’importe quel club au monde et ces derniers jours plusieurs sources en France comme en Espagne ont relancé les spéculations autour d’une possible arrivée au PSG, en fin de saison.

Zidane, l’homme parfait pour le PSG ?