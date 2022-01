Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola veut mettre le feu à la succession de Mbappé !

Publié le 8 janvier 2022 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland, Manchester City semble être prêt à jouer les troubles-fête au niveau de la succession de Kylian Mbappé et dans les plans du PSG…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 24 août dernier, le PSG voit en Erling Braut Haaland le successeur idéal de Kylian Mbappé si ce dernier venait à quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat en juin prochain. Cependant, l’insatiable buteur du BvB dispose d’une jolie cote sur le marché des transferts. En plus du PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et de grands clubs anglais seraient sur les rangs, à l’instar de Manchester City qui ne compterait pas faire de la figuration.

City va discuter avec Haaland dans les prochaines semaines !