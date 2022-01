Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zidane prend forme !

Publié le 8 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino reste incertaine à Paris, en parallèle, l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG se confirme.

Comme il l'avait déjà annoncé en fin d'année, Daniel Riolo a répété que Zinedine Zidane pourrait rejoindre le PSG prochainement. « On peut toujours faire plus. Qu'est-ce que tu veux, que je t'annonce Zidane au PSG? Allez. Juin au plus tard. Juin 2022. Et je n'exclus pas qu'il dirige Mbappé au PSG », assurait le journaliste de RMC au micro de l' After Foot . Il faut dire que dans le même temps, le départ de Mauricio Pochettino se confirme comme l'explique Dominique Séverac sur le plateau de L'Equipe du Soir .

Pochettino sur le départ, Zidane en approche