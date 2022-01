Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... Le Qatar prépare une grosse opération !

Publié le 7 janvier 2022 à 15h30 par A.M.

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG semble prendre forme d'autant plus que dans le même temps, Mauricio Pochettino se rapproche de Manchester United et pourrait donc faire son retour en Premier League.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au sein de la direction du PSG. Il faut dire que les Parisiens auraient été particulièrement agacés par le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant à Tottenham l'été dernier, puis à Manchester United plus récemment. Des rumeurs relancées par la presse anglaise ces derniers jours puisque Mauricio Pochettino reste le favori pour succéder à Ralf Rangnick qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Une tendance confirmée par Dominique Séverac sur le plateau de L'Equipe du Soir . « Le fait qu’il soit remonté en conférence de presse parce qu’il était associé à Manchester United ? Ça ce n’est pas le football, c’est de la comédie. Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté Pochettino a donné son accord. On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite. Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait ! (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! », assure le journaliste du Parisien . Autrement, l'avenir de Mauricio Pochettino à moyen terme ne passe plus par le PSG.

L'arrivée de Zidane prend forme