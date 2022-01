Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ciblé par des reproches dans le vestiaire ?

Publié le 8 janvier 2022 à 1h15 par G.d.S.S.

Très peu utilisé par le PSG, Edouard Michut se sentirait trahi dans son utilisation alors que les promesses formulée au moment de la signature de son contrat professionnelles étaient bien différentes…

« Je suis très content, je travaille tous les jours à l'entraînement pour que ce genre de moment arrive, donc forcément je suis très heureux. Il faut maintenant que ça arrive à nouveau, encore et encore (…) Ce qu'on peut me souhaiter ? Du bonheur, et de pouvoir petit à petit intégrer le groupe, et jouer de plus en plus ! », lâchait Edouard Michut (18 ans) au micro de PSG TV après sa toute première apparition avec l’équipe première du PSG lundi en Coupe de France à Vannes (4-0), lui qui a été titularisé par Mauricio Pochettino à cette occasion. Et pourtant, en interne, le jeune milieu de terrain parisien serait très déçu par sa direction…

Michut frustré par les promesses non tenues du PSG