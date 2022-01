Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible prédiction sur l’arrivée de Paqueta !

Publié le 8 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Selon les derniers échos, Leonardo souhaiterait faire venir Lucas Paqueta au PSG. Toutefois, aux yeux de Mathieu Valbuena, cela pourrait ne pas être une si bonne idée.

Au PSG, Leonardo prépare déjà le prochain mercato estival. Alors que le milieu de terrain sera l’un des grands chantiers, le directeur sportif parisien aurait trouvé une solution du côté de l’OL. Grand fan de Lucas Paqueta, qu’il a déjà tenté de faire venir au PSG par le passé, Leonardo serait toujours intéressé par le Brésilien. Dans quelques mois, l’offensive pourrait donc être lancée pour le joueur de Peter Bosz, mais face à ces informations, Mathieu Valbuena a livré une inquiétante prédiction concernant Paqueta.

« S’il va au PSG, il va encore manquer de simplicité »